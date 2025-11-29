Incendio
Hallan un cuerpo sin vida en el interior de una vivienda incendiada en Granada
La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que falleció la víctima, de la que no han trascendido más datos
EP
Los servicios de emergencia han localizado este sábado el cuerpo sin vida de una persona en una vivienda donde se ha producido un incendio en Granada capital, según ha informado Emergencias 112 Andalucía en una nota de prensa.
Los primeros avisos al 112 se han dado pasadas las 15,00 horas y alertaban de un incendio en una vivienda situada en la calle Guinea, de la que veían salir mucho humo por las ventanas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Efectivos de los bomberos han localizado en el interior de la vivienda siniestrada el cuerpo sin vida de una persona, de la que no han trascendido más datos. La Policía Nacional, por su parte, ha informado de la activación del protocolo judicial. Efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento ha rescatado a un perro con vida de la vivienda siniestrada, que ha quedado precintada ante el riesgo de colapso estructural.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Los termómetros de Córdoba, cuesta abajo y sin frenos: esta es la mínima registrada esta madrugada por la Aemet
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- Los bomberos de Córdoba rescatan a una persona herida atrapada tras una colisión entre dos coches en la A-4
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo el turismo