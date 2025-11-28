Sucesos
Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo las ruedas de un turismo
El siniestro se ha producido en la A-3000, la vía que sale de Adamuz hacia el pantano del Arenoso
Un hombre de 59 años ha muerto este viernes tras ser atropellado en la carretera A-3000, en Montoro (Córdoba), según informa el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El accidente se ha producido sobre las 17.30 horas, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de que un hombre había sido atropellado por un turismo en la citada vía, que sale de Adamuz en dirección al pantano del Arenoso, una zona transitada por vehículos que circulan hacia el embalse.
La víctima ha quedado atrapada bajo el turismo
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la empresa mantenedora de la vía y de los bomberos de Montoro, ya que el peatón había quedado atrapado bajo el turismo, según las mismas fuentes.
Los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del hombre, un varón de 59 años, en el lugar del siniestro.
