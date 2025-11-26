Sucesos
La Policía Nacional esclarece el robo en una vivienda de El Brillante y localiza al ladrón en la cárcel
El presunto autor cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio
La Policía Nacional en Córdoba ha esclarecido durante estos últimos días el robo a una vivienda unifamiliar que tuvo lugar en el barrio de El Brillante a comienzos del presente mes.
A comienzos del mes de noviembre, la Policía Nacional tuvo conocimiento a través de la interposición de la correspondiente denuncia del robo con fuerza a una vivienda de la zona norte de la capital cordobesa. Por dicho motivo, agentes pertenecientes al área de policía judicial y científica realizaron la correspondiente inspección técnico-policial recogiendo indicios.
El ladrón estaba en prisión
Durante los días siguientes, los investigadores continuaron realizando gestiones, fruto de las cuales lograron situar en la zona al presunto autor de los hechos, al que, además, le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, disponiendo un dispositivo tendente a su localización y detención.
Durante el mismo, los agentes localizaron al investigado, quien se encontraba en el centro penitenciario de Alcolea desde días después de la comisión del hecho investigado y donde actualmente cumple condena por otros delitos.
