Un tren del trayecto Jaén-Sevilla, parado en Alcolea por una avería

Un tren media distancia entre Jaén y Sevilla ha quedado parado entre Alcolea y Córdoba alrededor de las 20.20 horas, según han confirmado fuentes de Adif. Al parecer, el tren lleva ya una hora de retraso, como ha indicado a este periódico una de las personas afectadas.

Según Adif, la detención se ha debido a una "avería en los desvíos por ambos lados sin posibilidad de normalización". Desde la empresa pública informan de que el personal ha sido movilizado y trabaja en el restablecimiento del servicio.

Este incidente afecta al resto de trenes de media distancia y mercancías que tenían previsto desplazamiento a esta hora.