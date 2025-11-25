Sucesos
Un tren del trayecto Jaén-Sevilla, parado en Alcolea por una avería
El incidente se ha producido a las 20.20 horas por un problema en los desvíos
Un tren media distancia entre Jaén y Sevilla ha quedado parado entre Alcolea y Córdoba alrededor de las 20.20 horas, según han confirmado fuentes de Adif. Al parecer, el tren lleva ya una hora de retraso, como ha indicado a este periódico una de las personas afectadas.
Según Adif, la detención se ha debido a una "avería en los desvíos por ambos lados sin posibilidad de normalización". Desde la empresa pública informan de que el personal ha sido movilizado y trabaja en el restablecimiento del servicio.
Este incidente afecta al resto de trenes de media distancia y mercancías que tenían previsto desplazamiento a esta hora.
