Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años

Martiño Ramos Soto, el profesor de Ourense condenado en firme a 13 años y medio de cárcel y a 21 de inhabilitación por violar en varias ocasiones a una alumna menor de edad y vulnerable —la captó desde Instagram con un alias y, tras pedirle fotos y vídeos íntimos, la sometió a violencia sexual después de revelarle su identidad—, se aprovechó de la libertad de movimientos y de la ausencia de medidas cautelares durante todo el proceso judicial para diseñar su fuga y escapar por los resquicios del sistema, sin ninguna restricción. Antes de que la sentencia fuese declarada firme ya no se encontraba en su domicilio. La última información lo sitúa en Cuba.

Según El Español, tras cortar su teléfono, dejar su vivienda ourensana y huir para no cumplir con la condena de cárcel, firme tras la desestimación del recurso en el Supremo, Ramos fue a parar a La Habana, capital de Cuba, donde estaría residiendo desde julio de 2025. El Español indica que, en la isla caribeña, el violador fugado no da detalles sobre su vida anterior.

"Se mueve sin llamar la atención. Participa en pequeños talleres de fotografía, aparece en exposiciones colectivas y frecuenta cafeterías del barrio de El Vedado. Viste ropa ancha, rostro afeitado y presenta un aspecto muy distinto", detalla la información. España no tiene tratado de extradición con Cuba, lo que complica su repatriación para que vaya preso.

Tras años defendiendo su inocencia en su círculo educativo y social, la Audiencia Provincial quitó la careta a Martiño en una contundente sentencia de 18 de julio de 2024. La víctima era una menor de 12 años y él, nacido en 1975, tenía 45 años cuando cometió los hechos. Como indicaron los magistrados de Ourense, "ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad, de su condición de docente y del ascendente" que ejercía sobre la menor, puesto que le impartió clase de música desde la etapa de Infantil a Sexto de Primaria. "Era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima", demostró la sala. En el colegio llegó a quedar con ella y a agredirla sexualmente. Para citarse fuera del centro, le daba instrucciones, precisándole dónde estaba su coche para que se metiese en el maletero y, así, viajase escondida. El agresor llegó a someter a la víctima a prácticas sádicas. La menor reveló los hechos al comienzo del curso 2021-2022.

No se adoptó ninguna medida judicial cautelar tras la condena inicial. Fue suspendido provisionalmente por la Xunta y no pudo iniciar el curso 2024-25, como pretendía. El movimiento feminista presionó activamente para impedir su reincorporación. El 28 de enero de 2025, el TSJG desestimó el recurso de apelación y ratificó la sentencia inicial. Los magistrados destacaron que la versión de la víctima fue "sólida" y persistente. Martiño había contactado con varias menores, alumnas del mismo centro, ocultando su identidad, con perfil oculto. "Ha sido abrumadora y contundente la abundante prueba testifical", dijo el TSJG. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional tras esa segunda resolución contraria al acusado. Tampoco se pidieron medidas alternativas, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte.

El profesor interpuso recurso de casación. El Supremo inadmitió la acción y la prensa ourensana publicó esa decisión, que abocaba al ingreso en la cárcel del violador. El oficio del Supremo llegó a la Audiencia Provincial el 28 de julio y la condena se declaró firme el 29. Pocos días antes, el 24, la Audiencia tuvo conocimiento de la existencia de indicios de una posible fuga de Martiño Ramos. El tribunal ourensano dio traslado a la Fiscalía de la noticia. El mismo día 24 de julio, la fiscal solicitó la detención y una comparecencia para pedir su ingreso en prisión. La Audiencia ordenó la localización de Martiño, pero ya no estaba en su domicilio. El 15 de septiembre se abrió la ejecutoria de la condena y se emitió una requisitoria de búsqueda y captura. Según El Español, desde julio Martiño ha estado en Cuba.