Multitudinaria despedida a los dos mineros fallecidos en Asturias

Multitudinaria despedida a los mineros fallecidos en Asturias este viernes. El funeral del joven Óscar Díaz Rodríguez ha tenido lugar en su pueblo, Posada de Rengos, en el municipio de Cangas del Narcea. La iglesia parroquial se quedó pequeña para dar cabida a todas las personas que quisieron acompañar a su familia en el último adiós a alguien al que todos recordaron por su bondad. El joven, de 32 años, falleció este viernes junto a su compañero Anilson Soares de Brito, al derrumbarse de forma "fortuita" nueve metros del techo de la galería en la que trabajaban, en la explotación de Tyc Narcea, ubicada en Vega de Rengos.

“Le gustaba mucho vivir aquí y la mina”, aseguran quienes compartieron con él momentos desde la infancia. No en vano, su padre había sido minero y la mina en la que perdió la vida apenas está a cinco minutos en coche de su pueblo, por lo que la minería es algo que siempre había estado muy presente en la vida.

La lluvia salpicando en los paraguas era prácticamente el único ruido que se percibía en la plaza de la iglesia de Posada de Rengos donde reinaba un absoluto silencio lleno de respeto y dolor por la familia y la prematura partida de Óscar Díaz Rodríguez.

Un silencio que se rompió con las palabras del párroco Juan José Blanco al iniciar el funeral, en el que reconoció “el compañerismo y sensibilidad frente a esta desgracia abarrotan de personas que quieren daros ese abrazo de cariño, amistad y empatía”.

"Muy injusto"

A los allegados a la familia y al fallecido les costaba encontrar las palabras para expresar el dolor de estos momentos y lo que más se repetía era su mala suerte: “Es muy injusto que se vaya gente tan joven”. Y aseguraban que era “una persona muy buena, es lo que se suele decir en estos casos, pero es que es verdad, era muy bonachón, no tenía maldad, era muy buena persona”.

En el funeral estuvieron presentes el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la delegada de Gobierno, Adriana Lastra, además de diferentes representantes políticos a nivel regional y municipal.

El funeral de Anilson Soares

La parroquia de la localidad de Ceboalles de Arriba, en el municpio leonés de Villablino, el pueblo donde “Anís” (Anilson Soares), como lo llamaban cariñosamente, se quedó pequeña para coger un funeral al que acudieron familiares, compañeros y amigos del minero. Un hombre "bueno" y un minero "excepcional" como lo describió su vecino Santiago Álvarez. "Tenía mucha experiencia en la mina, su padre era minero y él lo mamó", lamentaba.

Poco antes de las 16.00 horas, la madre de Soares llegaba al templo arropada por sus dos hijas. Era la segunda vez que la familia vivía una tragedia así, después de perder a otro hijo (hermano de Anis) en un accidente minero en 2007. "Es una desgracia, a esto nunca te acostumbras", comentó Luisma Fernández quien también pierde por segunda vez a un vecino de Caboalles de Arriba: Amadeo Castelar dejó su vida en Cerredo. "Somos una comarca minera, pero nunca estás preparado para esto", sostuvo Fernández.

En la pequeña iglesia del pueblo, no entraba un alma más. Los vecinos se apelotonaban en la entrada. Fue entonces cuando el vicario general de la diócesis de León, Luis García, quien ofició la misa, animó a los presentes a "echarse hacia adelante y arropar a la familia". Así comenzó una homilía emotiva en la que García subrayó el dolor "profundo y compartido" de la comarca. "Anís era una buena persona", añadió, acompañado por los sacerdotes de la zona, Carlos Martínez, Julio Panera y Bruno Cuadrado.

En las inmediaciones, discretos, los miembros de la Brigada de Salvamento Minero que cogieron fuerzas tras lo visto el viernes en la mina para arropar y despedir a sus dos compañeros. Lo mismo hizo Marcos Álvarez, el tercer minero que salvó su vida "por minutos" al ausentarse de la zona del siniestro para ir a recoger material. "Se lleva como se puede", comentó cabizbajo, rodeado de numerosos amigos.