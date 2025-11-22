Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jueza manda a prisión al acusado de matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Los Mossos detuvieron al hombre, de 54 años, el mismo día de los hechos, el pasado miércoles 19, y el juzgado acordó el jueves prorrogar su detención 24 horas, hasta ayer viernes

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / EP

EFE

Una jueza de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) mandó anoche a prisión provisional, comunicada y sin fianza al hombre acusado de matar a su madre tirándola por la ventana de un piso de esa ciudad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa contra el hombre está abierta por un posible delito de homicidio.

Los Mossos, que han tramitado el caso como violencia doméstica, detuvieron al hombre, de 54 años, el mismo día de los hechos, el pasado miércoles 19, y el juzgado acordó el jueves prorrogar su detención 24 horas, hasta ayer viernes.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del miércoles, cuando los Mossos fueron alertados de que había una mujer en la calle con signos de violencia.

Dotaciones de los Mossos y de la Guardia Urbana de L'Hospitalet se desplazaron al lugar, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que la trasladaron a un centro sanitario, en el que finalmente falleció.

En el lugar de los hechos, la policía encontró a un hombre de 54 años, hijo de la víctima, que quedó retenido por la Guardia Urbana por su presunta relación con los hechos.

Finalmente, los Mossos d'Esquadra informaron por la tarde de la detención del hombre y de que investigaban lo ocurrido como un caso de violencia doméstica.

