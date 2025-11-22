Investigación
Dos heridos en una agresión con arma blanca en Ávila
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la Policía Local ha recibido un aviso que alertaba de una agresión
EP
Dos hombres de 42 y 44 años han resultado heridos en una agresión con arma blanca que se ha producido este sábado en Ávila capital, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar sobre las 14.33 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba de una agresión, donde una persona había resultado herida por arma blanca en un pie.
La sala de operaciones ha informado del suceso a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.
Al llegar, el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado otra ambulancia para atender a un segundo herido por arma blanca en una mano, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl que ha movilizado una segunda ambulancia soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a los dos hombres que han sido posteriormente trasladados al Complejo Asistencial de Ávila.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores