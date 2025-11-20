Sucesos
Falsa alarma en La Corredera: la hoguera de un indigente en un edificio abandonado moviliza a los bomberos de Córdoba
El humo y el resplandor del fuego en el interior del inmueble alarmó a los viandantes, que dieron el aviso
El resplandor del fuego y el humo han alertado a los viandantes este jueves cuando caminaban por el entorno de la plaza de la Corredera. No han tardado en dar el aviso y los bomberos de Córdoba han acudido rápidamente a lo que creían que era un incendio de vivienda. Los sirenas han terminado de elevar la preocupación. Sin embargo, el incidente ha quedado en una falsa alarma.
Junto al Mercado de Abastos
A las 20.15 horas, una dotación de los bomberos se dirigía hacía el lugar al recibir más de un aviso. Cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han llegado al punto indicado, se han encontrado que el humo y el resplandor procedían de una hoguera encendida por un indigente en el interior de un edificio abandonado junto al Mercado de Abastos para calentarse ante el frío que arrecia ya en la ciudad.
Todo ha quedado finalmente en el susto y el fuego hecho por esta persona sin hogar no ha causado daño alguno, aunque sí ha generado cierta alarma en la que es una de las zonas más concurridas de la ciudad.
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves