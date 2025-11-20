Falsa alarma en La Corredera: la hoguera de un indigente en un edificio abandonado moviliza a los bomberos de Córdoba

El resplandor del fuego y el humo han alertado a los viandantes este jueves cuando caminaban por el entorno de la plaza de la Corredera. No han tardado en dar el aviso y los bomberos de Córdoba han acudido rápidamente a lo que creían que era un incendio de vivienda. Los sirenas han terminado de elevar la preocupación. Sin embargo, el incidente ha quedado en una falsa alarma.

Junto al Mercado de Abastos

A las 20.15 horas, una dotación de los bomberos se dirigía hacía el lugar al recibir más de un aviso. Cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han llegado al punto indicado, se han encontrado que el humo y el resplandor procedían de una hoguera encendida por un indigente en el interior de un edificio abandonado junto al Mercado de Abastos para calentarse ante el frío que arrecia ya en la ciudad.

Enseres de una persona sin hogar en La Corredera. / Victor Castro

Todo ha quedado finalmente en el susto y el fuego hecho por esta persona sin hogar no ha causado daño alguno, aunque sí ha generado cierta alarma en la que es una de las zonas más concurridas de la ciudad.