Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detienen en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá

El hombre compró entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude

Coche de patrulla de la Policia Nacional.

Coche de patrulla de la Policia Nacional. / EUROPA PRESS/ ARCHIVO

EFE

Castellón de la Plana

La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá y reclamado por las autoridades canadienses por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal, por los que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.

Según fuentes policiales, el ahora detenido compró, entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude, causando un perjuicio cercano a dos millones de dólares canadienses.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, podría encontrarse en España.

Gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, la Policía Nacional pudo centrar la búsqueda en la zona donde residía el investigado y el pasado 6 de noviembre, tras varias comprobaciones, fue arrestado cuando se encontraba en un bar de Castellón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
  4. Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
  5. La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
  6. La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
  7. Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
  8. Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera

Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos

Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos

Era una poderosa ciudad íbero-romana y ahora es el único “pueblo gastronómico de España” en Córdoba: las recetas y restaurantes que hay que probar sí o sí

Era una poderosa ciudad íbero-romana y ahora es el único “pueblo gastronómico de España” en Córdoba: las recetas y restaurantes que hay que probar sí o sí

Fernando Tejero "emocionado" por el Premio Ciudad de Huelva: "Me hace dar cuenta de lo que he conseguido"

Fernando Tejero "emocionado" por el Premio Ciudad de Huelva: "Me hace dar cuenta de lo que he conseguido"

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

El Hospital Valle de los Pedroches, reconocido por tercer año consecutivo como el mejor centro del país en el tratamiento de fracturas de cadera

El Hospital Valle de los Pedroches, reconocido por tercer año consecutivo como el mejor centro del país en el tratamiento de fracturas de cadera
Tracking Pixel Contents