¿Quién es Pipo Chavarría? el narco más buscado de Latinoamérica detenido en Málaga

Se trata de uno de los narcos más buscados de Latinoamérica. 'Pipo' Chavarría, fue detenido en Málaga este domingo, al término de una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y Ecuador.

Cambió su rostro siete veces e incluso fingió haber muerto por Covid-19. “Un golpe histórico para la seguridad de Ecuador”, tal y como afirma John Reimberge, ministro del Interior de Ecuador.

Pero, ¿quién es realmente Pipo Chavarría? Bajo el alias de Pipo, está Wilmer Chavarría Barré, líder de la organización criminal Los Lobos, que cuenta con 8,000 miembros, siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador. A Chavarría se le atribuyen al menos 400 muertes.

Fingió su muerte y cambió su identidad

'Pipo' Chavarría fingió su muerte en 2021, durante la pandemia de Covid-19, y cambió su nombre por Danilo Fernández, procedente de Maracaibo (Venezuela). Gracias a este nuevo nombre consiguió un pasaporte colombiano que le permitió viajar en 2022 a España. Para evitar ser reconocido, se sometió hasta a siete cirugías faciales.

Desde entonces, dirigía un amplio esquema de narcotráfico y crimen organizado en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación Ecuador (CNGE) y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos. Aunque vivía la mayor parte del tiempo en Dubái, viajaba frecuentemente a España, alojándose en los hoteles más lujosos.

Los Lobos es el cártel más peligroso de Ecuador, dedicado al narcotráfico (cocaína), extorsión, sicariato, microtráfico y minería ilegal (oro).

Además, han sido señalados por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. 'Pipo' cuenta con antecedentes desde 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.

Noboa, contra el narcotráfico

El ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo aseguró que 'Pipo' será extraditado al país.

Y "probablemente" terminará en la nueva cárcel de máxima seguridad con la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere replicarla el "modelo Bukele" instaurado en El Salvador por su mandatario.

El ministro señaló que la captura de 'Pipo' fue posible gracias a la "efectiva cooperación internacional" con España.

Por su parte, Noboa celebró en su cuenta de X la captura del "delincuente más buscado de la región" y agradeció "el trabajo conjunto" de las policías ecuatoriana y española.

"Hemos capturado el objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana Ecuador", se felicitó Noboa.

La caída de "Pipo" se produce el mismo día en que los ecuatorianos votan en plebiscito la reforma de la Constitución que impulsa Noboa, incluyendo medidas más duras contra la delincuencia organizada.

Noboa obtuvo una contundente derrota al ser rechazadas las cuatro propuestas de esta consulta popular, incluida la de establecer una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución.