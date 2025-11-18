Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio de un asentamiento de personas sin hogar este martes por la mañana entre las calles Bac de Roda y Huelva, cerca de las obras de la estación de la Sagrera. Dos personas que malvivían en el campamento han resultado heridas. Agentes de la Policía Científica se han desplazado al lugar y han examinado varios puntos en los que empezaron las llamas y luego se propagaron para determinar si fue intencionado, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Por el momento, no se descarta que pueda existir un delito tras el fuego.

Uno de los heridos se ha producido un corte en el dedo y fue dado de alta en el mismo momento. Otro, con quemaduras, ha sido trasladado al hospital Vall d'Hebron. Precisamente, agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra han sacado a esta víctima de entre las llamas.

Testigos consultados apuntan a que se produjeron varias explosiones, aunque se trata de determinar si se produjo antes o después de empezar el fuego. Al igual que el que se ha incendiado, existen varios campamentos de barracas en torno a las obras de la Sagrera. Mubarak, de 62 años, vive en uno de ellos, debajo del puente de Bac de Roda. "He escuchado tres o cuatro explosiones fuertes, pensaba que eran bombas y cosa de terrorismo... Me han despertado y he visto unos árboles ardiendo", atestigua.

Mubarak explica que en el asentamiento calcinado se apilaba chatarra y vivían "siete u ocho jóvenes", de poco más de 20 años, y marroquíes, como él. Dice que ha visto huir de las llamas a los que han resultado ilesos: "Han escapado corriendo", cuenta, convencido de que el incendio ha sido provocado: "El fuego no viene solo, no somos tontos... No es la primera vez que pasa algo así en Barcelona. No creo que haya sido porque estuvieran cocinando. ¿Si habían hecho una hoguera? No se estaban calentando, el frío de verdad aún no ha empezado".

Con las primeras inspecciones oculares del lugar, la policía científica intenta determinar si la deflagración fue provocada o una negligencia. Este diario ha podido observar in situ que había varias bombonas de butano y material combustible entre los restos del asentamiento.

"Nadie quiere vivir así, yo tengo mis papeles, pero la mayoría no", destaca Mubarak. Explica que ha pasado dos años y medio en prisión y que está a la espera de ingresar en un centro de desintoxicación, con el que espera obtener una plaza en un albergue y marcharse de las barracas, donde lleva algo más de un año. "Nunca viví así y mis dos hijos no lo saben, soy el culpable de estar en esta situación, pero estamos abandonados: hay ratas como conejos, una llegó a morderme en la cabeza", da fe.

Peleas habituales

Mubarak dibuja una situación conflictiva en el asentamiento donde el fuego ha prendido. "La policía siempre estaba viniendo, había peleas, tomaban pastillas... Eran chulos y agresivos, ha habido muchas peleas", afirma. Declara que la semana pasada hubo una reyerta dentro de ese campamento.

Jaume Palau, vecino de la zona, piensa que el siniestro "era de esperar". Da fe de que ha presentado "15 o 20 denuncias" al ayuntamiento por los problemas que sostiene que generaba ese campamento. "Llevo seis años denunciándolo, pero lo único que hacen es pasearme de arriba para abajo", lamenta el hombre. "Nadie se hace cargo, cuando vas te sacan de encima -protesta-. Aquí y al otro del puente es una ciudad de barracas. Dicen que vayas a pedir explicaciones a los Servicios Sociales, pero allí no tienen ni idea".

El vecino describe el asentamiento como un cúmulo de suciedad. "No hacían más que traer basura y más basura, y no pasaba nada, te sientes impotente", se desahoga. Palau acusa a los habitantes del poblado incendiado de cometer robos de "patinetes, bicicletas y carros de supermercado". Sostiene que presuntamente alguno de los chabolistas entró en su casa y la saqueó. "Está en busca y captura, nos robó todas las joyas. Mi mujer está asustada desde entonces. Me encontré, tirada en el campamento, una bolsa mía que robaron. Me siento desprotegido".

Incendio en un asentamiento de barracas en la calle de Bac de Roda de Barcelona / JORDI RIBALAYGUE

Seis chabolas quemadas

El incendio ha calcinado seis barracas. El fuego comenzó antes de las siete de la mañana y las llamas, muy altas, podían verse desde los barrios de Navas y Sant Martí. A las 8:30 horas ya estaba extinguido, por lo que los agentes han podido realizar la inspección ocular.

Los bomberos de Barcelona han enviado 10 dotaciones a apagar las llamas. Al lugar también acudieron varias patrullas de Mossos y Guardia Urbana así como cuatro ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Mubarak dice que él no cocina nunca con camping gas ni enciende hogueras. Sí admite que otros pobladores de su campamento lo hacen. "Siempre nos avisamos de quién va a encender fuego y tenemos dicho que cada uno tiene que apagarlo con agua", explica. "¿Miedo? Ya se me ha quitado, estamos acostumbrados", prosigue. Annual se cobija en el mismo campamento que Mubarak, donde son una decena de personas. "¿Hogueras? No, nunca hago. Son mejor las mantas", prefiere.

"Tenemos muchas mantas", completa Mubarak, que percibe una pensión de 649 euros. "Voy a buscar una caja de comida cada vez a Llucmajor: aceite, leche, lentejas... Cada 15 días vienen unos religiosos a traernos también. Nadie se muere de hambre, tampoco de frío, pero sí pasamos sufrimiento y enfermedades".

Debate en el ayuntamiento

El suceso ha despertado debate en el Ayuntamiento de Barcelona. El líder del PP, Daniel Sirera, ha recordado que lleva "meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda" y ha recordado que no es la primera vez que un campamento arde. "El gobierno de Jaume Collboni no hace absolutamente nada: además de los adultos que malviven, el ayuntamiento permite que aquí haya menores y se permite que vivan con ratas, cucarachas, gente que trafica... Se acumula de todo y la situación es peligrosa, se está volviendo al antiguo barraquismo", ha advertido el popular, que ha acudido la zona donde se ha producido el siniestro.

Por otro lado, el presidente municipal de Junts, Jordi Martí, ha denunciado la "inacción" del ejecutivo del PSC respecto al asentamiento. "Era cuestión de tiempo que se produjera un incendio", ha manifestado. ERC ha presentado sendos ruegos en los distritos de Sant Martí y Sant Andreu en los que solicita un plan de choque para que se tome "una actuación urgente ante la degradación que sufre el entorno de las obras de la futura estación de la Sagrera", con "medidas permanentes de mantenimiento y seguridad" hasta que finalice la construcción, sin una fecha todavía clara.