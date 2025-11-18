Investigación
Detenido por matar a su pareja en Murcia
Existían denuncias previas por malos tratos contra el sospechoso en los años 2008, 2017 y 2018
La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, confirma la Delegación del Gobierno.
Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.
"Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda", detallan desde el departamento que dirige Francisco Lucas, al tiempo que agregan que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".
No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte".
La anterior víctima de violencia machista en la Región fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- Archivada la denuncia de la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba por acoso laboral
- El presidente de Emacsa reclama al PSOE que 'no mienta' sobre la limpieza en los imbornales de la ciudad
- Los cernícalos condicionan la nueva zona verde del Campo Santo de los Mártires en Córdoba
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera