Homicidio
Un hombre mata a su padre en Barcelona e intenta suicidarse en el Metro
El presunto homicida permanece ingresado en estado grave en un centro hospitalario
EFE
Un hombre murió este jueves de manera violenta en un piso del distrito de Sant Martí de Barcelona a manos presuntamente de su hijo, que posteriormente intentó suicidarse en el metro de Barcelona y que se encuentra ingresado en un centro hospitalario en estado grave.
La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investiga esta muerte violenta como un caso de violencia doméstica, según informa este viernes la Policía de la Generalitat en un comunicado.
El presunto autor de la muerte de su padre es un hombre de 49 años.
Los Mossos d'Esquadra recibieron a primera hora de la tarde de ayer jueves el aviso de que había sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida con signos de violencia en el interior de una vivienda situada en el número 9 de la Calle Nápoles, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.
Paralelamente, los investigadores fueron informados de que un hombre habría intentado suicidarse en el metro de Barcelona.
Fruto de las indagaciones realizadas, los investigadores lo relacionaron con el crimen cometido en Sant Martí.
Tras intentar suicidarse, el presunto autor de la muerte de su padre fue trasladado hasta un centro hospitalario donde todavía permanece ingresado en estado grave.
Los Mossos desplazaron hasta el piso donde se cometió el crimen a investigadores de la DIC y a agentes de la Policía Científica para analizar e inspeccionar la escena donde se produjeron los hechos.
