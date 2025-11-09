Control de camiones de la Guardia Civil en Córdoba: una de cada diez circulaba con exceso de peso

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba ha dado por finalizada la campaña de control de peso de vehículos pesados, desarrollada a nivel nacional durante las últimas semanas. Los agentes especializados en transporte realizaron controles durante las 24 horas del día en distintos puntos de las carreteras de la provincia con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.

En total, se inspeccionaron más de 550 vehículos, de los cuales uno de cada diez (10%) circulaba con exceso de peso. Además, un 6% de los conductores fueron denunciados por incumplir los tiempos de conducción y descanso, y dos dieron positivo en drogas. También se detectaron infracciones relacionadas con la documentación y otras irregularidades generales.

El exceso de peso, un riesgo en carretera

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de respetar los límites máximos de carga establecidos para cada vehículo, ya que el exceso de peso puede provocar fallos mecánicos, daños en la calzada y un aumento significativo del riesgo de siniestro vial. Entre los peligros más comunes se encuentran el aumento de la distancia de frenado, la pérdida de estabilidad y alteraciones en el comportamiento del vehículo.

Con esta campaña, el Instituto Armado refuerza su compromiso con la seguridad vial y el control del transporte de mercancías en las carreteras cordobesas, recordando que el respeto a las normas es clave para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, como especifica en una nota de prensa.