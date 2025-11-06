En Garriguella
Un detenido por violar a su vecina de 91 años en Girona
El detenido, un hombre de 51 años y origen marroquí, tiene antecedentes penales, aunque no por delitos sexuales
EFE
Los Mossos d’Esquadra han detenido a un vecino de Garriguella de 51 años y origen marroquí por violar a su vecina de 91 años.
Víctima y agresor viven en Garriguella, una localidad de unos 980 habitantes en la comarca del Alt Empordà, y concretamente son vecinos.
Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo día 2 y posteriormente, cuando la familia de la anciana se enteró de lo sucedido, fue a denunciarlo.
Al parecer el detenido se había ido ganando la confianza de la anciana hasta que este domingo, cuando no había nadie más con ella, entró en su domicilio y la agredió sexualmente, sin necesidad de usar la violencia, debido a su edad y estado.
Cuando una familiar de la mujer descubrió lo sucedido fue a poner una denuncia ante los Mossos d’Esquadra y este miércoles a las ocho de la mañana detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración.
El detenido, que tiene antecedentes penales aunque no por delitos sexuales, permanece en la comisaría de los mossos de Figueres a la espera de pasar este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Figueres.
- Aviso amarillo en Córdoba por fuertes lluvias y tormentas: la Aemet espera 20 litros por metro cuadrado y aparato eléctrico
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- El Ayuntamiento de Córdoba cerrará los parques ante el riesgo de fuertes lluvias, tormentas y posibles tornados este miércoles
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Vueling se queda en Córdoba y amplía sus vuelos a Barcelona durante todo el año
- Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?