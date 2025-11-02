Investigación
La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja en la operación "Recicta"
La madre del menor se ausentó momentáneamente de un establecimiento en Navalmoral de la Mata y, al regresar, comprobó que ni su hijo ni la mujer que se había quedado a su cuidado se encontraban allí
Almudena Villar Novillo
La rápida y coordinada actuación de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Navalmoral de la Mata, ha permitido localizar y rescatar a un bebé sustraído y detener a los presuntos autores en apenas unas horas, en el marco de la operación Recicta.
Todo se desencadenaron en la noche del 25 de octubre, cuando la madre del menor se ausentó momentáneamente de un establecimiento en Navalmoral de la Mata y, al regresar, comprobó que ni su hijo ni la mujer que se había quedado a su cuidado se encontraban allí. Ante la imposibilidad de contactar con esta última, la madre interpuso una denuncia que activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda.
Gracias a la celeridad en la recopilación de información por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres y los efectivos de Seguridad Ciudadana de la zona, las investigaciones apuntaron rápidamente a la posible implicación de una pareja sentimental en la detención ilegal. Pese a la escasez inicial de datos sobre los sospechosos, el dispositivo de localización condujo a los agentes hasta una finca en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, donde el bebé fue hallado junto a los presuntos secuestradores, un hombre de 47 años y una mujer de 48.
Tras asegurar el lugar, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. El menor fue trasladado a un hospital, donde el reconocimiento pediátrico confirmó su perfecto estado de salud antes de ser entregado a su madre, confirmando el éxito de la operación que evitó un desenlace más grave.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- El lago de la plaza de Las Tendillas de Córdoba, ¿leyenda o realidad?
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- El impulso logístico sitúa a Córdoba como destino empresarial ‘top’
- Córdoba, pendiente de las lluvias mientras los termómetros siguen bajando: así será la entrada de noviembre
- Los presupuestos de la Junta para 2026 reservan 100 millones para la construcción de la Base Logística y el polígono anexo
- Comercio Córdoba pide ayudas urgentes para garantizar la viabilidad de los negocios de la Viñuela durante las obras en la avenida