Investigación en Madrid
El alunicero Niño Juan aparece vivo tras un secuestro exprés en Madrid: la Policía investiga un ajuste de cuentas
El alunicero Juan María Gordillo, 'Niño Juan', fue liberado el sábado tras ser raptado la noche de Halloween en Carabanchel. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas
Javier Niño González
El delincuente Juan María Gordillo Plaza, alias el ‘Niño Juan’, ha aparecido vivo y con heridas tras haber sido secuestrado el viernes por la noche en el distrito madrileño de Carabanchel, según fuentes policiales citadas por EFE.
El rapto se produjo alrededor de las 20:45 horas del 31 de octubre, cuando tres coches de alta gama embistieron y tirotearon el vehículo en el que viajaba la víctima, en la calle Antonio López, una vía muy concurrida próxima a Madrid Río. Tras el ataque, los asaltantes lo sacaron por la fuerza y huyeron del lugar.
El secuestro duró menos de cinco minutos y provocó escenas de pánico entre los vecinos, que escucharon varios disparos. El coche del alunicero quedó abandonado con impactos de bala en la calle Marqués de Jura Real.
Horas después, agentes de la Policía Nacional hallaron en la AP-41, que une Madrid y Toledo, uno de los vehículos usados en el secuestro, con un extintor vaciado para borrar huellas.
Aunque no se ha presentado denuncia, la investigación —a cargo del Grupo 12 de Secuestros— apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con los antecedentes delictivos del ‘Niño Juan’, vinculado a robos y asaltos a camiones en distintos puntos de España.
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- El lago de la plaza de Las Tendillas de Córdoba, ¿leyenda o realidad?
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- El impulso logístico sitúa a Córdoba como destino empresarial ‘top’
- Córdoba, pendiente de las lluvias mientras los termómetros siguen bajando: así será la entrada de noviembre
- Los presupuestos de la Junta para 2026 reservan 100 millones para la construcción de la Base Logística y el polígono anexo
- Comercio Córdoba pide ayudas urgentes para garantizar la viabilidad de los negocios de la Viñuela durante las obras en la avenida