SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una joven de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado en la localidad madrileña de Leganés tras recibir un disparo en la cara. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:55 horas en la avenida de la Lengua Española, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Efectivos del SUMMA 112 acudieron al lugar y atendieron a la víctima, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida, desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha. La joven fue estabilizada, intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Defensa anuncia la licitación 'inminente' de la construcción de los primeros edificios de la Base Logística
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba