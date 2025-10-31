Investigación
El líder de clan de 'Los Orta', detenido en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo en Mallorca
Nueve de los trece arrestados en la última fase de la investigación han sido puestos esta mañana a disposición judicial
Ramón Orta, histórico líder del clan de narcotraficantes de la Part Forana que lleva su nombre, figura entre los detenidos en la última fase de la gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Mallorca. El líder de 'Los Orta' fue arrestado, junto a otras doce personas, en la redada llevada a cabo el pasado miércoles por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los sospechosos están vinculados, según las investigaciones, con la red presuntamente dirigida por Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez, en prisión preventiva desde agosto pasado junto al inspector de la Policía Faustino Nogales.
Nueve de los detenidos en esta última fase de la operación Manso-Primo-Enroque-Bal han sido puestos esta mañana a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Palma, que está de guardia y es precisamente el que investiga la trama.
En este último operativo los agentes practicaron 18 registros en domicilios de Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Rajada y Son Servera donde presuntamente se vendía droga. En los últimos meses, los investigadores han recabado indicios de que los ahora detenidos compraban estupefacientes a la red de Milojevic para luego venderla al por menor, según han explicado fuentes próximas a la investigación.
Ramon Orta y otros 16 miembros de su clan fueron condenados por última vez el pasado 7 de octubre a penas que suman 33 años y medio de cárcel por distribuir grandes cantidades de hachís y marihuana en la Part Forana. Los acusados reconocieron ante la magistrada que entre 2019 y 2020 se dedicaron a distribuir estupefacientes en Manacor y Felanitx.
