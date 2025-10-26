En Librilla
Investigan como violencia machista el asesinato de una joven en una casa de Murcia
Murcia
La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso.
El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un piso.
Las mismas fuentes apuntan que la mujer no constaba en el sistema VioGén, que es un Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- Asentamientos rumanos en Córdoba: una historia de supervivencia diaria que acorta la vida