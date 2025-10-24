Liberada en Málaga una mujer y sus dos hijos menores tras 13 días secuestrados en un coche

Una mujer y sus dos hijos menores que habían sido secuestrados en Francia por su exmarido han sido liberados en Málaga capital tras ser obligados a vivir en condiciones extremas un coche durante 13 días. El hombre, acusado de agredir física y sexualmente a la su exmujer delante de los niños durante un periplo de más de 2.000 kilómetros que incluyó Portugal, ha sido detenido por la Policía Nacional antes de que cumpliera su objetivo de cruzar el Estrecho para alcanzar Argelia, ya que sabía que la justicia francesa lo buscaba por dos delitos previos al secuestro. Tras ser arrestado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños, la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión.

El arrestado, reclamado por la justicia francesa por delitos previos al secuestro, tenía el objetivo de llegar a Argelia

La investigación se inició con la solicitud de colaboración de la policía francesa para localizar a una mujer y a sus dos hijos desaparecidos desde el 3 de octubre. Las primeras averiguaciones apuntaban a que las víctimas estaban viajando a bordo de un Seat León de color blanco por España y que el presunto autor había roto el móvil de su exmujer para que no pudiera pedir ayuda. "Obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo durante más de 2.000 kilómetros sin apenas dejarle descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores", han asegurado antes de añadir que, durante todo ese tiempo, no les permitió asearse ni cambiarse de ropa y se alimentaron con productos como atún, galletas y pan.

"Me quiere matar"

En un descuido del secuestrador, la víctima pudo coger su móvil y enviar un mensaje a un familiar : "Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar y borra todo para que él no lo vea". Gracias a la cooperación internacional y a la rápida actuación de la Policía Nacional, la familia fue localizada en Málaga capital, ya que el hombre tenía la intención de huir a Argelia para huir de la justicia francesa, que lo reclamaba por dos hechos anteriores al secuestro. El dispositivo, llevado a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central, ha sido "especialmente dificultoso" por el riesgo que tanto la madre como los menores corrían al encontrarse con el agresor. "La prioridad del operativo policial fue, en todo momento, la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible", han explicado.

Una vez liberados, la mujer y a sus hijos, que presentaban signos de desnutrición y deshidratación, fueron trasladados a un centro médico. La mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo encontraron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.