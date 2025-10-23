Violencia sin precedentes
Brutal agresión a una reportera de 'En boca de todos' y su cámara por un exdesokupador convertido en okupa
Tatiana Márquez y su compañero fueron atacados en plena grabación por un hombre que lanzó la cámara al suelo y los agredió físicamente
Carlos Merenciano
El equipo del programa ‘En boca de todos’ ha sido víctima de una brutal agresión mientras realizaba un reportaje sobre un conflicto vecinal. Tatiana Márquez, reportera del formato, y su operador de cámara fueron atacados por un hombre que, según ha podido confirmar el programa, trabajó en el pasado en una empresa de desokupación y actualmente vive como okupa en el edificio donde se produjeron los hechos.
El incidente se produjo cuando la periodista hablaba con una joven, hija del agresor, a las puertas del portal. De repente, el hombre salió de la vivienda, cogió la cámara del programa y la lanzó violentamente contra el suelo. Acto seguido, comenzó a propinar patadas y empujones tanto a Márquez como a su compañero Javier, ante la sorpresa de los vecinos, uno de los cuales grabó toda la escena desde su ventana.
Las imágenes fueron emitidas por ‘En boca de todos’, donde Nacho Abad no pudo contener su indignación: "Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío y de investigarlo y saber si está legalmente en España. Hijos de p*** como estos, los mínimos", exclamó el presentador, visiblemente enfadado.
Minutos después, Tatiana Márquez conectaba en directo mediante videollamada, todavía afectada por lo ocurrido. "Nunca en mi vida había vivido una situación así y ni mi compañero ni yo nos lo esperábamos", confesó la reportera, emocionada.
Sobre el momento exacto de la agresión, relató con detalle: "Este hombre ha salido del portal y se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Se ha ido contra él con tanta furia que pensaba que lo mataba. Yo me he metido por medio como he podido y ha ido también a por mí, me ha intentado quitar el móvil".
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- Un detenido en Pozoblanco en un amplio despliegue policial por vender medicamentos por Internet
- Córdoba Califato Gourmet corona a los nuevos reyes de la gastronomía local
- Investigada en Córdoba por falsificar con 'calidad' desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton