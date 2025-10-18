Investigación
Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo
Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.
Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros
- Mujeres emprendedoras en el mundo rural: 'Este país no está preparado para las madres que quieren trabajar
- Hallan a una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el martes en Córdoba