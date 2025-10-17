Crimen de Traspinedo
La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para el único acusado por el asesinato de Esther López
El Ministerio Público tipifica el crimen de la localidad de Traspinedo, ocurrido en 2022, como un caso de asesinato con alevosía
EP
La Fiscalía de Valladolid pide una condena de 18 años de prisión por delito de asesinato para Óscar S.M, el hombre al que se acusa de la muerte en enero de 2022 de la vecina de la localidad de Traspinedo Esther López, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero de 2023, 23 días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.
El posicionamiento de la acusación pública ha sido el último en conocerse, después de que esta semana las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, presentaran sus escritos en los que consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.
En su escrito, la acusación pública que ha llevado personalmente hasta ahora la Fiscal Jefa, Soledad Martín Nájera, se tipifican también los hechos como un delito de asesinato con alevosía y pide dieciocho años de cárcel y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para su hermana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
