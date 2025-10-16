La Junta de Andalucía llevará a la Fiscalía el suicidio de la alumna de un instituto de Sevilla tras un presunto caso de acoso

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucia va a derivar a la Fiscalía toda la información sobre el suicidio de una niña de 14 años tras un presunto caso de acoso escolar en las Irlandesas Loreto, en Sevilla. Además, abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el centro educativo, aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente, según informó la Junta.

Tras lo ocurrido, Inspección Educativa abrió de forma inmediata una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado-concertado, como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Desde este miércoles, un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla está interviniendo en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes, han informado tanto el centro como la Consejería.

"Había indicios de que eran necesarios los protocolos"

La Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena, ya alertó este jueves de que "la inspección educativa ha estado en el centro y lo que al parecer no nos consta es que el colegio hubiera iniciado los protocolos correspondientes, tanto de acoso escolar como de prevención de conducta autolítica, a pesar de que al parecer había indicios de que eran necesarios esos protocolos".

"Nosotros ante situaciones de este tipo", alertó la consejera, "siempre reaccionamos". "Lo primero, por si hubiera responsabilidad de tipo penal, le remitimos a la fiscalía toda la información que han obtenido los inspectores de educación que han intervenido y la que ha facilitado el propio centro para depurar responsabilidades en esa vía y por otro lado la vía administrativa. Iniciamos las actuaciones para saber qué ha pasado, qué es lo que ha fallado, porque siempre que ocurre algo así tenemos la sensación de que no hemos hecho todo lo que tendríamos que hacer y por supuesto depurar todas las responsabilidades a que hubiera lugar".

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Sevilla (FAMPA) escribió en Twitter que "cuando una menor se quita la vida por bullying, el sistema ha fallado en todos sus niveles. No basta con tener protocolos: hay que aplicarlos, creérselos y proteger de verdad".

El colegio, por su parte, mostró su pesar por lo ocurrido en un comunicado en el que no mencionó en ningún caso las palabras bullying, acoso, ni suicidio: "A lo largo del día de hoy [por ayer miércoles], nuestro profesorado, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna. En los próximos días celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria. Descanse en paz".

La joven fallecida era futbolista del CD Honeyball, que quiso despedirse de ella. "Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeras en estos momentos tan difíciles. Siempre será parte de nuestra familia".