Menores
Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma de Mallorca
La fallecida fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales
EP
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma de Mallorca.
La joven fue hallada sin vida en un domicilio de la capital balear este martes de madrugada, según han confirmado fuentes policiales.
Policía científica se personó en el lugar y se está a la espera de los resultados de la autopsia para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores
- Estos son los barrios de Córdoba en los que es más barato alquilar una vivienda
- Aucorsa introduce cambios en las líneas 8 y 13 ampliando los horarios y la frecuencias de los autobuses