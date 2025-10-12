Rescatan a los dos ocupantes de un vehículo al borde de la caída en Las Quemadas

Los bomberos de Córdoba han rescatado a dos personas en la madrugada de este domingo que no podían salir de un vehículo a punto de volcar en el polígono de Las Quemadas.

Los ocupantes, según explican fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), permanecían en el interior, temiendo moverse y que el coche, que tenía una rueda fuera de la plataforma de hormigón en la que se encontraba, cayese. La estructura estaba a una altura considerable, detallan los bomberos, y al parecer el vehículo fue moviéndose hasta quedar parte del vehículo suspendida en el aire.

Los efectivos del SEIS se trasladaron hasta la ubicación a las 4.00 horas, cuando recibieron el aviso, estabilizaron el vehículo y lograron sacar a los ocupantes ilesos antes de que el coche cayese.