Investigación
Detenido por violar en su hija de 8 años en Madrid junto a dos hombres
La madre de la menor dio el aviso a la policía
EFE
Madrid
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera, uno de ellos el padre de la menor.
El arresto tuvo lugar el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía, han informado fuentes policiales.
Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Dónde aparcar para ver el Magno Vía Crucis de Córdoba: el Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba
- Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla
- La Junta opta por elevar la cota de la ronda Norte, soterrar los restos y mantener el trazado original