Nueva operación contra el narcotráfico en Córdoba: la Guardia Civil despliega más de 40 agentes en Peñarroya

La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba, esta vez con Peñarroya-Pueblonuevo como marco de operaciones.

El dispositivo, que se encuentrra en estos momentos en marcha, cuenta con la participación de la unidad de seguridad ciudadana de la Comandancia de Córdoba, efectivos de la zona norte de la provincia y la colaboración de la Policía Local.

La intervención se produce pocas horas después de otra destacada actuación en Bujalance, que se saldó con nueve detenidos y cuatro registros domiciliarios, en los que se incautó una importante cantidad de plantas de marihuana.

La operación en Peñarroya sigue abierta y, hasta el momento, no ha trascendido la cifra de registros y detenciones realizadas.