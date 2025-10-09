Se enfrenta a prisión por golpear a un policía durante una procesión en el Campo de la Verdad

Un juzgado de lo Penal cordobés juzgará próximamente a un acusado de golpear, supuestamente, a un agente de la Policía Local de Córdoba durante el paso de una procesión de Semana Santa. En esta línea, el Ministerio Fiscal ha solicitado un año y tres meses de prisión, así como una multa de 300 euros para el encartado.

En su escrito de conclusiones provisionales, apunta que los hechos ocurrieron en el pasado mes de abril en el barrio del Campo de la Verdad. Una patrulla de la Policía Local estaba supervisando la vía pública ante el paso de una procesión cuando tuvo lugar un altercado entre dos familias. En una de ellas se encontraban el acusado, de nacionalidad colombiana, y su esposa.

Los agentes trataron de mediar en la disputa y en ese momento el acusado, "que se encontraba muy altgerado y agresivo", según detalla el fiscal, "al no dejar de hacer aspavientos con los brazos, golpeó con la mano abierta" a un agente, quien le pidió que cesase en su actitud. Sin embargo, el encartado, en lugar de calmarse, "guiado por el ánimo de atentar contra el deber de autoridad, muy agresivo, volvió a agredir a dicho agente".

Ante la actitud agresiva del acusado, los agentes hicieron uso de la fuerza mínima indispensable para conseguir reducirle pese a su "fuerte oposición". En el forcejeo se fracturaron el reloj del agente agredido y la cámara de grabación que portaba. Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió lesiones leves.

La acusación pública califica lo ocurrido como un supuesto delito de atentado, por el que reclama un año y tres meses de prisión para el acusado, y un delito leve de lesiones por el que solicita que se le impongan 300 euros de multa.