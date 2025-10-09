Condenado a 6 años de prisión por provocar la pérdida de visión de un ojo a una víctima en una pelea

La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a seis años y un día de prisión a un acusado de provocar la pérdida de visión de un ojo a otro individuo a la salida de un pub en la localidad de Iznájar.

En su sentencia, facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera probado que el agresor golpeó a la víctima con un instrumento de cristal en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de marzo de 2022. El perjudicado se hallaba en el interior del local y se puso a jugar a la máquina tragaperras, recibiendo varios empujones leves de un segundo acusado. Le recriminó esta actitud, pero no consta que fuera gravemente amenazado ni que se le increpase de forma alguna.

Una vez acabó sus consumiciones y el juego, la víctima salió fuera del establecimiento y se encontró tanto con este acusado como con otro procesado, que "sin motivo alguno y de forma inopinada, con intención de atentar contra su integridad física, lo golpeó con un instrumento de cristal en el lado izquierdo de la cabeza, llegando a romperse, provocando que manase una gran cantidad de sangre", recoge la sentencia.

La víctima se taponó la herida con su camiseta y fue trasladado a un centro hospitalario. El tribunal afirma que no consta acreditado que en esta acción el agresor fuera jaleado ni animado por el segundo acusado, y tampoco que amenazasen gravemente al lesionado con anterioridad o en el momento de golpearle. Los dos procesados se marcharon del lugar a bordo de un vehículo a motor.

El principal acusado se hallaba en un estado de embriaguez "que no le impedía conocer ni querer el alcance de sus actos", señala el fallo. Su agresión provocó al afectado un traumatismo perforante grave del ojo izquierdo, con pérdida completa y permanente de la visión. Estas lesiones requirieron de tratamiento médico quirúrgico y fue imposible que recuperase la agudeza visual del ojo. Las lesiones tardaron en sanar un total de 121 días.

Así, el principal encartado ha sido condenado como autor de un delito de lesiones, con la concurrencia de la atenuante de embriaguez, a seis años y un día de prisión. Además, deberá indemnizar a la víctima en 82.570,88 euros por las lesiones y sus secuelas. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.