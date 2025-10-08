Sucesos
El Ayuntamiento de La Carlota investiga una supuesta agresión a una niña de 2 años en una escuela infantil
Una familia presentó una denuncia contra una profesora de la guardería municipal
El Ayuntamiento de La Carlota ha abierto un expediente informativo sobre una supuesta agresión cometida por una profesora de la escuela infantil municipal sobre una menor de 2 años, según ha adelantado Cordópolis y ha confirmado este medio a través de fuentes municipales.
La familia de la menor denunció la presunta agresión de la docente y expuso sus intenciones ante el Ayuntamiento, que acto seguido comenzó el procedimiento para esclarecer los hechos. El Consistorio de La Carlota asegura que la profesora niega tajantemente los hechos y se encuentra de baja médica tras producirse la denuncia.
La denuncia de la familia se produjo al parecer el pasado 1 de octubre y en la actualidad la Guardia Civil está investigando el caso, al igual que el Consistorio mediante su expediente informativo.
