La Audiencia de Madrid reconoce que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez no fue un suicidio

Doce años después de la polémica y controvertida muerte del cámara italiano Mario Biondo (30 de mayo de 2013), la Audiencia de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no haber sido un suicidio, tal como ya exponía en agosto de 2022 la resolución del Tribunal de Palermo, que señaló el homicidio como probable causa del fallecimiento.

Las tres magistradas de la Audiencia de Madrid señalan en su resolución: “Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida”. Pese a ello, desestiman el recurso de apelación “por cosa juzgada”.

El tribunal subraya que “en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas”, según un comunicado del despacho Vosseler Abogados.

Posible homicidio

“Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato”, asegura Leire López, letrada de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia de Mario Biondo.

“Por este motivo -sostiene la abogada-, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos. Y, paralelamente a estos recursos -finaliza Leire López-, una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante la evidente y reconocida mala praxis en la investigación, la autopsia y la decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas”.

La letrada Leire López remarca que “la Audiencia de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido”.

La denuncia

Vosseler Abogados, en representación de la familia Biondo, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid exponiendo las contradicciones y falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del suicidio. “Y ahora, por fin, la Audiencia de Madrid ha confirmado la tesis de Vosseler Abogados y de la familia de Mario Biondo de descartar el suicidio”, remarca la letrada Leyre López.

Esta denuncia se sustentaba principalmente en la resolución de agosto de 2022 del juez del Tribunal de Palermo Nicola Aiello. La resolución estaba fundamentada en las nuevas pruebas obtenidas de la instrucción realizada en Italia. El magistrado italiano recoge en su escrito que «los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio», argumentos acogidos por la Audiencia de Madrid. Eso sí, la causa también fue archivada debido a la imposibilidad de continuar con la investigación.