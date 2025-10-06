Atrapado un conductor tras colisionar dos camiones en la A-4, cortada en El Carpio dirección Sevilla

El conductor de un camión ha quedado atrapado en una colisión por alcance con otro camión en la mañana de este lunes en la autovía A-4 a su paso por el término municipal cordobés de El Carpio, donde se ha tenido que cortar la carretera en dirección a Sevilla.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente ha tenido lugar a las 9,03 horas, cuando se ha registrado la colisión de los dos camiones en la autovía pasada la localidad de Pedro Abad.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que investigan el suceso, así como los Bomberos, para rescatar al conductor atrapado en el vehículo, y los facultativos sanitarios.

Como consecuencia del accidente, la A-4 a la altura de San Antonio, desde el kilómetro 374,46 al 374,8, sentido creciente de la kilometración hacia Sevilla, sufre un corte total y se registran retenciones en la zona, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).