Accidente de tráfico en Córdoba
Atrapado un conductor tras colisionar dos camiones en la A-4, cortada en El Carpio dirección Sevilla
El conductor de un camión ha quedado atrapado en una colisión por alcance con otro camión en la mañana de este lunes en la autovía A-4 a su paso por el término municipal cordobés de El Carpio, donde se ha tenido que cortar la carretera en dirección a Sevilla.
Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente ha tenido lugar a las 9,03 horas, cuando se ha registrado la colisión de los dos camiones en la autovía pasada la localidad de Pedro Abad.
A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que investigan el suceso, así como los Bomberos, para rescatar al conductor atrapado en el vehículo, y los facultativos sanitarios.
Como consecuencia del accidente, la A-4 a la altura de San Antonio, desde el kilómetro 374,46 al 374,8, sentido creciente de la kilometración hacia Sevilla, sufre un corte total y se registran retenciones en la zona, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Esperanza para miles de cordobeses
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Córdoba CF suma su segunda victoria de la temporada ante el Zaragoza