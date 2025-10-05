Herida una mujer en la colisión entre un coche y un patinete en la plaza de Andalucía de Córdoba

Una mujer resultó herida en la noche de este sábado tras la colisión entre un coche y un patinete. El accidente de tráfico se produjo en torno a las 21.20 horas en la plaza de Andalucía de Córdoba.

Hasta allí se desplazaron los servicios sanitarios, que atendieron a la afectada en el lugar, según ha informado el servicio de Emergencias, y no requirió evacuación. El patinete eléctrico quedó visiblemente dañado tras el impacto.