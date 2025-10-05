Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Herida una mujer en la colisión entre un coche y un patinete en la plaza de Andalucía de Córdoba

Los servicios de Emergencias la atendieron en el lugar y no tuvo que ser evacuada

Los servicios sanitarios atienden a una mujer herida en un accidente entre un patinete y un coche.

Los servicios sanitarios atienden a una mujer herida en un accidente entre un patinete y un coche. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Una mujer resultó herida en la noche de este sábado tras la colisión entre un coche y un patinete. El accidente de tráfico se produjo en torno a las 21.20 horas en la plaza de Andalucía de Córdoba.

Hasta allí se desplazaron los servicios sanitarios, que atendieron a la afectada en el lugar, según ha informado el servicio de Emergencias, y no requirió evacuación. El patinete eléctrico quedó visiblemente dañado tras el impacto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents