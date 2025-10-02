Con seis detenidos
Espectacular despliegue para desmantelar una red de narcotráfico en Palma del Río, con seis detenidos
En la intervención, que contó con apoyo aéreo de un helicóptero y un dron, se han desmantelado tres puntos de venta
CÓRDOBA
La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en un amplio dispositivo policial. La actuación, coordinada por el área de Investigación del puesto principal de Palma del Río, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.
Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.
Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas, al desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 14 gramos de heroína, así como 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack (mezcla de cocaína y heroína) y más de 6.500 euros en billetes fraccionados
Amplio despliegue
Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha Autoridad el ingreso en prisión de uno de los detenidos.
En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Madrid y Barcelona, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Palma del Río y de la Compañía de Córdoba
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Diagnóstico del arbolado en Córdoba: 87.218 árboles, exceso de naranjos y podas inadecuadas
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires