Espectacular despliegue para desmantelar una red de narcotráfico en Palma del Río, con seis detenidos

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a seis personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en un amplio dispositivo policial. La actuación, coordinada por el área de Investigación del puesto principal de Palma del Río, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas.

Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de seis personas, al desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 14 gramos de heroína, así como 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack (mezcla de cocaína y heroína) y más de 6.500 euros en billetes fraccionados

Amplio despliegue

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha Autoridad el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Madrid y Barcelona, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Palma del Río y de la Compañía de Córdoba