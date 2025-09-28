Violencia machista
Un joven de 21 años mata a una mujer de 28 en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género
El varón ha sido trasladado al hospital tras las heridas que él mismo se causó
Domingo Díaz
Un hombre de 21 años ha matado a una mujer de 28 en Sevilla Este en un nuevo caso de violencia de género. El varón trató de quitarse la vida posteriormente y, al no conseguirlo, fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, según confirman fuentes de Emergencias a El Correo de Andalucía y ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía.
El suceso se produjo la pasada noche, en plena vía pública, en torno a las 3.10 horas. El 112 recibió el primer aviso tras ver los testigos a una mujer sangrando en el cuello en la calle Tigris.
Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la víctima había mantenido una relación sentimental con el agresor. Por el momento, se desconoce si formaba parte del sistema Viogén. Por lo tanto, y a expensas de la continuidad de la investigación y con la prudencia de vida en este tipo de casos, la principal hipótesis con la que trabajan la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado es que podría tratarse de un asesinato machista.
Añade Fernandez que el suceso se habría producido mediante el uso de armas blancas y el principal sospechoso, una vez realizada la agresión, llevó a cabo algún tipo de actuación autolítica, encontrándose ahora mismo en estado grave en un hospital de la capital hispalense.
No constan en este momento que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor en este momento, no obstante, por episodios anteriores de violencia, en los que se podría haber visto envuelta a esta mujer, si tenía expediente abierto en el sistema Viogén.
Desde la Delegación del Gobierno han vuelto a hacer un nuevo llamamiento a la población, "no solo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión, sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que se trata de salvar vidas".
Pésame del alcalde de Sevilla
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, se ha mostrado "consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato".
"Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima", apuntó el alcalde.
