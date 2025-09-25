La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz

La Policía Nacional de Badajoz está investigando la muerte de la joven de 29 años cuyo cadáver ha sido localizado este jueves por la mañana por los bomberos al sofocar un incendio en su piso, en el número 54 de la avenida de Santa Marina, en el tramo frente al paseo de la margen izquierda del río.

De momento, no se descarta ninguna hipótesis y será la autopsia la que determine la causa exacta de su fallecimiento.

La víctima es María Antonia Sánchez Casado, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Badajoz, al que se había incorporado hace alrededor de año y medio tras aprobar una oposición, y oriunda de la localidad pacense de La Haba.

La Policía Nacional y los bomberos del parque municipal recibieron varias llamadas en torno a las 9.40 horas de este jueves alertando del humo y llamas que salían por la ventana de cuarto piso del edificio, donde la fallecida residía sola y en régimen de alquiler desde hacía no mucho tiempo. No fue necesario desalojar el bloque.

Tras acceder a la vivienda, lograron sofocar el incendio y, al abrir la puerta de uno de los dormitorios, encontraron ya sin vida a la joven, que presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo. Varios vecinos habían intentado apagar el fuego con sus propios medios antes de la llegada de los bomberos, pero fue imposible. Todo el piso estaba afectado por el humo, pero los daños por el fuego se concentraban en dos de las estancias.

En el lugar ha habido un amplio despliegue policial, con agentes de Seguridad Ciudadana, la Policía Judicial y la Científica. Estos últimos continúan a esta hora recabando pruebas en el interior del domicilio de la víctima.

Tras la llegada del juez de guardia, sobre las 12.45 horas, se ha procedido al levantamiento del cadáver, que ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

La Policía Local ha cortado el tráfico en parte de la vía para facilitar la labor a los equipos de emergencia y ha estado regulando la circulación hasta pasada la una de la tarde.

"Estamos deshechos"

Hasta la puerta del edificio de la avenida Santa Marina se han desplazado numerosos compañeros y amigos de María Antonia Sánchez, a quien esta mañana echaron en falta en el trabajo. Al principio pensaron que se habría quedado dormida, pero tras intentar contactar con ella a través del teléfono y ver qué no le llegaban los Whatsapp, comenzaron a preocuparse. Tres de ellos decidieron entonces acercarse a su vivienda a la hora del desayuno para ver qué le podía haber ocurrido. Cuando llegaron, ya estaban allí los bomberos y la policía, que les comunicaron la terrible noticia.

Ellos avisaron al resto de compañeros, que han ido llegando a la zona rotos de dolor. "Estamos deshechos", confesaban entre lágrimas y sin poder creer aún lo sucedido.

Uno de los amigos había estado hablando con la víctima por última vez a las diez de la noche del miércoles.

Este jueves, al finalizar el pleno en el Ayuntamiento de Badajoz, se ha guardado un minuto de silencio por María Antonia.