Encuentran muerto a un hombre en Cantillana (Sevilla), donde buscaban al agresor de una mujer

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este domingo en Cantillana (Sevilla), donde se buscaba desde el pasado 9 de septiembre a la expareja de una mujer que fue apuñalada en el cuello, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El hallazgo se ha producido sido sobre las 10:00 horas en la zona del río Viar durante una batida de las patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor.

El cuerpo sin vida, aún sin identificar, ha sido ya levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde mañana lunes le será practicada la autopsia.

A falta de la identificación, todo apunta a que se trata del hombre de 46 años al que se buscaba desde el pasado 9 de septiembre en Cantillana por el intento de homicidio a su expareja, según fuentes de la investigación.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:15 horas de aquel día, cuando una persona llamó al servicio de Emergencias 112 para indicar que había una mujer con una herida sangrante en el cuello, por lo que fue enviado a la zona, en la calle Nuestro Padre Jesús, un dispositivo de emergencia que trasladó a la mujer a un centro hospitalario.

Inicialmente se sospechó que el hombre usó en el ataque un arma blanca. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al presunto agresor, dispositivo que continuaba activo.

Según informaron entonces a EFE fuentes de la investigación, el presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana, ambos de 46 años, y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.