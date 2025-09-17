ROBO A MANO ARMADA
Detenidos dos hombres, uno de ellos menor de edad, por atracar tres tiendas a punta de pistola en Madrid
Atacaron un supermercado, una tienda de alimentación y un negocio de telefonía móvil
Los asaltantes acudían en los locales por la mañana y amenazaban a los empleados con un arma corta. Uno de ellos resultó herido
Fushan Equiza
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de 38 años y otro menor de edad, por asaltar tres establecimientos comerciales con arma de fuego en Villa de Vallecas, Madrid. Los arrestados, de nacionalidad peruana, actuaban por las mañanas, durante el horario de apertura. Entraban a los comercios: un supermercado, una tienda de alimentación local y un comercio de venta de teléfonos; cubiertos con ropa de abrigo, gorras y mascarillas para intentar ocultar su identidad.
Los arrestado cometieron los atracos con mucha violencia, tanto verbal como física. Uno de ellos portaba un arma y amenazaba a los empleados, llegando —en una ocasión— a obligar a los trabajadores a tumbarse en el suelo, mientras su compañero retiraba el dinero de las cajas registradoras. En uno de estos robos, hirieron a un trabajador que presentó resistencia, golpeándole dos veces con la culata del arma en la cabeza.
Investigación y detención de los autores
Conforme avanzaban las pesquisas, los agentes lograron identificar a los atacantes, finalizando la investigación con el registro del domicilio de uno de los autores a finales de agosto. En el interior de la vivienda encontraron el arma de fuego —una pistola— y otros materiales —como mochilas y ropa— utilizados en los atracos.
Los detenidos están acusados de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos, mayor de edad, está ya en prisión. El menor de edad a pasado a disposición de la fiscalía de menores.
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Ninguna aerolínea solicita vuelos internacionales desde el aeropuerto de Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados