Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Madrid

Una explosión en un bar de Puente de Vallecas deja 21 heridos, cinco de ellos graves

La deflagración se produjo en el establecimiento ‘Mis Tesoros’ y obligó a desalojar y cortar la calle Manuel Maroto

Imagen de la explosión.

Imagen de la explosión.

Javier Niño González

Madrid

Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.

Según ha informado Emergencias Madrid, en el operativo participan 13 dotaciones del Samur-Protección Civil, que atienden a los heridos, y 18 unidades de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Unidad Canina. El SUMMA 112 también se ha desplazado a la zona.

Los bomberos trabajan en las labores de desescombro del local y en la revisión estructural del edificio, que ha sufrido daños. La Policía Municipal de Madrid ha desplegado su Sección de Apoyo Aéreo para inspeccionar la zona con drones, mientras que otros agentes regulan el tráfico, ya que la calle permanece cortada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  3. Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
  4. El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
  5. La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
  6. Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»
  7. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  8. Monterrubio apunta al futuro del Córdoba CF: más mejoras en El Arcángel, Ciudad Deportiva y cantera

Protestantes se concentran en Navacerrada por la participación de Israel en la Vuelta a España

Protestantes se concentran en Navacerrada por la participación de Israel en la Vuelta a España

El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

El Congreso de Control Interno Local (CCIL) que se celebrará en Córdoba amplía su participación en 50 plazas más

El Córdoba CF busca prolongar su reacción en el exigente reto de Andorra

El Córdoba CF busca prolongar su reacción en el exigente reto de Andorra

Ya hay fecha para inscribirte en Córdoba a los clubes de lectura, talleres de escritura y rutas literarias de las bibliotecas

Ya hay fecha para inscribirte en Córdoba a los clubes de lectura, talleres de escritura y rutas literarias de las bibliotecas

LaLiga EA Sports | Real Sociedad - Real Madrid, en imágenes

LaLiga EA Sports | Real Sociedad - Real Madrid, en imágenes

La etapa 20 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 20 de la Vuelta a España, en imágenes

Hacemos reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón de Córdoba

Hacemos reclama la ampliación de dorsales de la Media Maratón de Córdoba

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la presencia de España en la misión de la OTAN

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la presencia de España en la misión de la OTAN
Tracking Pixel Contents