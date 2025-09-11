Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

Un incendio urbano, que desde la madrugada de este jueves ha afectado a la zona de la Carretera del Sol, en Benalmádena, ha obligado al desalojo preventivo de 90 residentes de varias viviendas y al corte de la línea C-1 del Cercanías que une Málaga y Fuengirola en el tramo entre Benalmádena y Fuengirola. Por suerte, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de la localidad ha informado que el incendio ya se encuentra controlado.

La rápida estabilización y control del incendio ha permitido que los desalojados hayan podido regresar a sus viviendas, según ha confirmado el Ayuntamiento benalmadense. Por su parte, Adif ha informado en redes sociales que el servicio de Cercanías de la línea C-1 ha quedado restablecido: "Se restablece la circulación entre Benalmádena y Fuengirola, una vez sofocado el incendio que la mantenía interrumpida". Adif ha incidido que los trenes de la C-1 recuperarán gradualmente su frecuencia de paso habitual.

La Carretera del Sol permanece cortada al tráfico, mientras se continúa trabajando en la zona para garantizar la seguridad. Además, el incendio ha provocado la rotura de unos 200 metros de una tubería de saneamiento, lo que ha provocado un vertido de aguas fecales en la zona de la playa de Torremuelle. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Benalmádena, que señala que ya se han cerrado los accesos y que queda prohibido el baño en esta zona del litoral occidental del municipio hasta nuevo aviso.

La empresa de aguas Emabesa ya está trabajando en la reparación de la tubería, aunque se prevé que los trabajos puedan tardar varios días en completarse.

Imagen del incendio anoche / L.O.

El incendio, que ya ha sido controlado, se ha declarado sobre las dos y media de la madrugada, según ha confirmado el jefe de bomberos de la localidad, David Bañasco, a través de una nota de audio difundida por el Ayuntamiento, y su expansión se ha visto favorecida por el viento de poniente (terral) que se daba en la zona, lo que ha hecho que las llamas hayan evolucionado desde la Carretera del Sol en el núcleo del pueblo hacia la zona de Torremuelle en la Costa. Esta carretera continúa cortada mientras "los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción definitiva de los puntos calientes que aún persisten en la zona afectada", han detallado fuentes municipales.

Un grupo de turistas belgas, junto a un camión cisterna de los bomberos, son desalojadas de la vivienda turística que se ha quemado durante el incendio / Jorge Zapata / EFE

A consecuencia del incendio se realizó la evacuación de varias viviendas de las urbanizaciones Finca Casablanca y Torrremuelle, y las personas fueron trasladadas al hotel Benalma, y se habilitó el pabellón deportivo de Benalmádena Pueblo para albergar a unos 90 desalojados. El alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, decretó el plan de emergencia en torno a las tres de la madrugada.

Un bombero del CPB trabaja en la extinción desde la terraza de una vivienda / L.O.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal a las 3 de la mañana aproximadamente y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas. David Bañasco ha precisado que en este incendio en Benalmádena no se han registrado daños personales salvo un accidente laboral de carácter leve. El puesto de mando para atender la emergencia se mantiene activo en la zona.

Imagen del incendio esta mañana / L.O.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado en redes. Fuentes del Ayuntamiento han detallado poco antes de las 11.0 horas que se ha incorporado un helicóptero del Infoca para reforzar las labores de extinción desde el aire.

Efectivos de Protección Civil, Bomberos y Policía esta mañana / L.O.

En las tareas de extinción han trabajado un amplio dispositivo de bomberos procedentes de Benalmádena, del Plan Infoca, del Consorcio Provincial, movilizados desde Torremolinos, Marbella, Fuengirola; y de Málaga capital. El Infoca ha indicado que se trata de un incendio urbano y que se han desplegado cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

La estabilización del incendio ha permitido a algunos de estos efectivos de refuerzo a retirarse, como es el caso de los bomberos de la capital, que han regresado poco antes de las 8.00 horas; mientras que a las 9.15 horas gran parte de los efectivos del CPB movilizados se han retirado, mientras se permanece en la zona realizando labores de refresco. La Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil también ha trabajado en el dispositivo de emergencias, según las fuentes municipales.