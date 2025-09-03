CSIF denuncia la agresión con una cuchilla por parte de un interno a un funcionario de la prisión de Córdoba

El sindicato CSIF ha expresado este miércoles "su preocupación y condena" firme por la agresión sufrida hoy por un funcionario del Centro Penitenciario de Alcolea por parte de un interno correspondiente al módulo 12, que "protagonizó un altercado violento en la instalación".

El sindicato informa por medio de una nota de prensa de que "el interno desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo alterando gravemente la convivencia del departamento. Allí extrajo una cuchilla, con la que agredió a varios internos y, posteriormente, golpeó a un funcionario que trataba de controlar la situación, causándole lesiones en la espalda".

La organización sindical CSIF, sindicato mayoritario en la prisión de Alcolea, detalla que "el trabajador agredido fue trasladado a un hospital de la capital para su valoración médica" e indica que además de recibir parte facultativo en el propio centro. La central sindical tiene constancia de que, afortunadamente, "el funcionario se encuentra fuera de peligro, aunque sufre fuertes dolores en la espalda como consecuencia del ataque".

La central sindical exige a la dirección del centro "el traslado inmediato de este interno a otro establecimiento más adecuado". Asimismo, CSIF indica que “esta agresión no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General y, a su vez, directamente, del Ministerio del Interior”.

Reclama más protección para los funcionarios

El sindicato denuncia con contundencia esta nueva agresión y vuelve a exigir al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "la adopción de medidas reales y urgentes para proteger a los profesionales penitenciarios". Algunas de estas actuaciones solicitadas, señala CSIF, son el reconocimiento oficial del personal penitenciario como agentes de autoridad, el refuerzo de efectivos en los módulos y dotación de medios de autoprotección adecuados, la revisión del modelo penitenciario actual, que "expone gravemente la seguridad del personal", una mayor agilidad y una actualización en la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas a internos reincidentes, una formación continua y especializada, que se cubran el 100% de los puestos vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.

Finalmente, CSIF ofrece "su apoyo absoluto al compañero agredido y al conjunto de la plantilla del centro penitenciario y recuerda que seguirá denunciando sin descanso cada ataque y cada negligencia que ponga en peligro las vidas de estos profesionales".