Centro penitenciario de Alcolea
CSIF denuncia la agresión con una cuchilla por parte de un interno a un funcionario de la prisión de Córdoba
El sindicato reclama el traslado del recluso y medidas eficaces con el fin de que estos sucesos no vuelvan a ocurrir
El sindicato CSIF ha expresado este miércoles "su preocupación y condena" firme por la agresión sufrida hoy por un funcionario del Centro Penitenciario de Alcolea por parte de un interno correspondiente al módulo 12, que "protagonizó un altercado violento en la instalación".
El sindicato informa por medio de una nota de prensa de que "el interno desobedeció de forma activa las órdenes del personal y se dirigió corriendo hacia el patio del módulo alterando gravemente la convivencia del departamento. Allí extrajo una cuchilla, con la que agredió a varios internos y, posteriormente, golpeó a un funcionario que trataba de controlar la situación, causándole lesiones en la espalda".
La organización sindical CSIF, sindicato mayoritario en la prisión de Alcolea, detalla que "el trabajador agredido fue trasladado a un hospital de la capital para su valoración médica" e indica que además de recibir parte facultativo en el propio centro. La central sindical tiene constancia de que, afortunadamente, "el funcionario se encuentra fuera de peligro, aunque sufre fuertes dolores en la espalda como consecuencia del ataque".
La central sindical exige a la dirección del centro "el traslado inmediato de este interno a otro establecimiento más adecuado". Asimismo, CSIF indica que “esta agresión no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General y, a su vez, directamente, del Ministerio del Interior”.
Reclama más protección para los funcionarios
El sindicato denuncia con contundencia esta nueva agresión y vuelve a exigir al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "la adopción de medidas reales y urgentes para proteger a los profesionales penitenciarios". Algunas de estas actuaciones solicitadas, señala CSIF, son el reconocimiento oficial del personal penitenciario como agentes de autoridad, el refuerzo de efectivos en los módulos y dotación de medios de autoprotección adecuados, la revisión del modelo penitenciario actual, que "expone gravemente la seguridad del personal", una mayor agilidad y una actualización en la aplicación de sanciones disciplinarias efectivas a internos reincidentes, una formación continua y especializada, que se cubran el 100% de los puestos vacantes y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.
Finalmente, CSIF ofrece "su apoyo absoluto al compañero agredido y al conjunto de la plantilla del centro penitenciario y recuerda que seguirá denunciando sin descanso cada ataque y cada negligencia que ponga en peligro las vidas de estos profesionales".
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov