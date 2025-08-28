REDOVÁN
Un fallecido en una explosión en una pirotecnia en Alicante
Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y asistencia sanitaria se encuentran en el recinto
D. Pamies
Una persona ha fallecido como consecuencia de una explosión registrada en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ferrández, en Redován (Alicante), este jueves sobre las nueve y media de la mañana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos.
Este jueves sobre las 9.31 horas de la mañana se ha registrado una fuerte deflagración en el recinto de la Pirotecnia Ferrández, en el término municipal de Redován, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz y el Consorcio Provincial de Bomberos.
La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos, el fuego ya ha sido estabilizado por bomberos.
Según las mismas fuentes, además de la persona fallecidos, no hay heridos. El Consorcio ha movilizado inicialmente un helicóptero Alfa 9 sanitario que finalmente no ha sido necesario al certificar que no hay mas personas heridas. S Se movilizan parque de bomberos de Orihuela y Almoradí con 8 vehículos de bomberos y sus correspondientes dotaciones. Informado oficial de guardia del CPBA
Efectivos de bomberos, policía local y guardia civil se encuentran en el recinto de la pirotecnia, situado en la ladera de la Sierra de Callosa, en el camino que une el casco urbano de Redován con el barrio de San Carlos y la N-340.
En la zona se encuentran seis dotaciones de bomberos, según han indicado las mismas fuentes.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Crimen de Almedinilla: 'Le pegó dos tiros sin pararse a nada
- Vox denuncia que los vecinos de Huerta de la Reina siguen esperando soluciones a la 'inseguridad' y 'abandono' del barrio