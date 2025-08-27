Matan a un hombre a disparos en plena calle en Valencia

Un hombre de unos 40 años de edad ha fallecido a última hora de esta tarde tras recibir dos disparos en plena calle del municipio de Alaquàs, en Valencia. El autor del crimen ha huido de la zona del crimen montado en un coche rojo y por el momento permanece en paradero desconocido.

Según han confirmado fuentes municipales a Levante-EMV, el homicidio se ha producido sobre las 20.00 horas en la calle Balmes del barrio de los Faroles de Alaquàs. Según los primeros datos, que ha recibido al menos un disparo en el pecho, contaba con múltiples antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas, por lo que los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Tras recibir el aviso del tiroteo, varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local se han desplazado inmediatamente hasta el lugar del crimen y han precintado la zona. A pesar de que los medios sanitarios se han movilizado con rápidez, a su llegada los médicos solo han podido confirmar la muerte del hombre como consecuencia de as heridas.

Tras disparar a su víctima, el autor de las detonaciones ha emprendido su huida montado en un coche rojo. La Policía Nacional está peinando la zona para tratar de dar con su paradero y proceder a su detención. Asimismo, han acudido agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica, quienes han comenzado a realizar la inspección ocular de la zona en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio.

Según las primeras investigaciones, todo apunta a que el homicidio tenga alguna relación con un ajuste de cuentas. En este sentido, fuentes municipales confirman que el fallecido era un viejo conocido por la Policía Local de Alaquàs debido a sus múltiples antecedentes por el tráfico y el menudeo de drogas. Ahora, la Policía Nacional trabaja para dar con el paradero del asesinato de un hombre de unos 40 años en Alaquàs.