Incendios forestales
Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro
EP
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal.
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado. La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.
Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Vivienda de lujo en Córdoba: cara, pero escasa
- Binter amplía hasta marzo de 2026 su ruta aérea entre Córdoba y Gran Canaria con dos vuelos semanales
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- Las almazaras de Córdoba han dado salida ya al 95% del aceite producido esta campaña
- El Ayuntamiento de Córdoba concluye la colocación de toldos en colegios y prepara la reforma de 26 centros
- El Córdoba CF tampoco puede con Las Palmas en El Arcángel