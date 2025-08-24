En Parla
Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Madrid
El joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI
EP
MADRID
Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, ubicada en la localidad madrileña de Parla.
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que el joven ha sido atendido en el lugar por sanitarios del Summa 112, que lo han estabilizado y posteriormente, con pronóstico de gravedad, trasladado a la UVI del Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncian la desaparición de una joven en Las Quemadas
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- Córdoba, ante una nueva subida de las temperaturas: estas son las máximas que se alcanzarán
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas