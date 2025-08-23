Detienen en Mallorca a un fugitivo por estafas en Luxemburgo y a Suiza con falsas incapacidades laborales

Un fugitivo se había escondido en Mallorca mientras era buscado por las autoridades luxemburguesas y suizas por fingir una falsa incapacidad laboral. Agentes de la Policía Nacional, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) le han arrestado por presuntos delitos de estafa, contra el patrimonio y falsedad documental. El montante ascendería a unos 90.000 euros en el primer país y en torno a un millón de francos suizos en el segundo.

Tras recibir la OEDE en la que se sospechaba que este sujeto se podría haber escondido en Mallorca, agentes del Grupo de Crimen organizado y de Delincuencia Internacional de la Policía Nacional seguían la pista en la isla del sospechoso. Este individuo estaba siendo buscado por las autoridades de Luxemburgo y de Suiza y todo apuntaba a que se encontraba escondido en un pueblo de Mallorca.

Tras dar con su paradero, los agentes de la Policía Nacional le detuvieron el pasado miércoles en Mallorca. Al verse descubierto, este sujeto le mostró una documentación falsa belga, acompañado de una carta de identidad y un carné de conducir en los que aparecía con otro nombre. Tras constatar que dicha documentación aportada por el sospechoso era falsa fue detenido por presuntos delitos de estafa, contra el patrimonio y falsedad documental.

Negligencia sanitaria

El ahora detenido venía siendo buscado por las autoridades luxemburguesas como presunto autor de un delito de estafa al haber realizado una declaración falsa para obtener una indemnización económica de una compañía de seguros. Este sujeto había presentado una certificación médica fraudulenta de una supuesta incapacidad laboral.

Este sujeto también estaba buscado por las autoridades suizas por varios delitos similares. Así también habría cobrado indemnizaciones fingiendo una incapacidad laboral que no tenía. También había suscrito contratos con varias empresas sin abonar los trabajos. Del mismo modo efectuó declaraciones falsas en solicitudes a la administración para obtener una licencia para ejercer una profesión sanitaria. En este sentido, está acusado de una presunta negligencia médica al dañar a una paciente. Tras ser puesto a disposición judicial este miércoles, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.