Denuncian la desaparición de una joven en Fátima

La familia de una joven ha presentado una denuncia formal este sábado por su desaparición en el barrio de Fátima, según han declarado en redes sociales y ha confirmado a este medio la Policía Nacional.

La joven fue vista por última vez en la barriada de Fátima y llevaba ropa negra. La familia ha habilitado un número de teléfono para quien pueda proporcionar alguna pista sobre su paradero. Es el 625 52 86 58.

La Policía Nacional ha activado el protocolo para estos casos y está realizando las gestiones para su localización.